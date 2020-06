Los Centros de Educación Especial de León se revelan contra la Nueva Ley Celaá

Este miércoles se ha comenzado a tramitar en el Congreso la nueva Ley de Educación, con la que los usuarios y familiares de los Centros de Educación Especial no están de acuerdo.

Así lo han querido poner de manifiesto en la concentración que han protagonizado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, en la capital leonesa, donde el presidente del AMPA del Centro Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Fernando Gómez, ha criticado que es una ley que les viene impuesta, sin contar con ellos, y sin tener en cuenta su opinión y sus aportaciones para su elaboración. Señalan entre los aspectos más polémicos de la nueva normativa, que los alumnos de los Centros de Educación Especial tienen en los mismos, todos los medios necesarios y el personal adecuado y específico dedicado a ellos, desde fisioterapeutas, logopedas, enfermera y otros profesionales especializados, que en los centros ordinarios no podrán tener, temiéndose que queden relegados a un segundo plano y no puedan ser atendidos de una forma acorde a sus necesidades. Además destacan la nueva ley tampoco contempla una dotación económica para atender estas necesidades especiales. Por eso lamentan que se esté tramitando sin tener en cuenta a los colectivos afectados: familias, profesores, cuidadores y profesionales de estos centros de Educación Especial. Fernando Gómez también se ha preguntado que va a suponer para los centros ordinarios recibir a los alumnos de Centros Especiales, que en algunos casos no pueden hablar, moverse o vestirse, o que pueden tener alguna conducta agresiva, sin estar preparados para ello.