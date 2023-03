Contra las cacas de perro

El Ayuntamiento de Guadalajara activa una campaña especial de vigilancia y sanción para evitar la proliferación de excrementos caninos en la vía pública y para acabar con la basura que se deposita fuera de los contenedores.

La concejala de Seguridad, Pilar Sánchez, ha anunciado que, del 6 al 15 de marzo, Policía Local informará en la calle a los diversos propietarios de las obligaciones y deberes en relación a sus mascotas y; una vez pasado este plazo informativo, “va a perseguir y a sancionar a quienes omiten sus obligaciones y hacen que la ciudad esté menos limpia”. Esta segunda fase se llevará a cabo por barrios y de manera aleatoria.

Esto significa que la Policía Local pondrá especial atención en las personas que no recogen excrementos, que no portan la botella de agua que es obligatoria para limpiar los orines y sancionará a quienes no introducen en los contenedores sus residuos, o a quienes abandonan muebles, sillones o elementos voluminosos en las áreas de contenedores.

La concejala de Seguridad ha recordado en este sentido que “su incumplimiento conlleva sanciones, en el caso de abandonar elementos voluminosos en la zona de contenedores, de entre 200 y 400 euros; no portar botella de agua para limpiar orines y excrementos, hasta 750 euros y la no recogida de deyecciones, hasta 3.000 euros”.

“No vamos a tolerar aceras repletas de excrementos o de meadas de mascotas, ni tampoco es de recibo que los residuos no se introduzcan en el contenedor correspondiente. Sabemos que en algunos casos requiere el pequeño esfuerzo de doblar residuos como el cartón o de dividirlos en bolsas más pequeñas como los envases, pero todos y todas debemos colaborar”, decía.

Recordamos el teléfono que hay que marcar para la recogida de voluminosos: 900700313