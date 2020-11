Concesión de un nuevo proyecto Erasmus + al IES Francisco García Pavón de Tomelloso

Este centro desarrolla desde 2014 proyectos KA 102 por los que alumnado de varios Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional realiza parte de sus prácticas profesionales en Alemania y Francia. En el caso de Alemania, a través de nuestro centro socio Max-Eyth-Schule en Dreieich (Frankfurt), alumnado de Carrocería, Electromecánica de vehículos, Peluquería y cosmética capilar y Atención a personas en situación de dependencia realiza prácticas profesionales en empresas e instituciones colaboradoras de la zona.

Por otro lado, alumnado de Actividades comerciales, Instalaciones eléctricas y Gestión administrativa, mediante nuestros centros socios franceses Lycée des métiers Jules-Verne (Guingamp) y Lycée Félix Le Dantec (Lannion), lleva a cabo su formación en centros de trabajo localizados en esa parte de Bretaña.

Asimismo, también reciben alumnado de Alemania y Francia. En concreto, durante los últimos años han recibido alumnado francés que ha realizado prácticas profesionales de Gestión administrativa, Actividades comerciales e Instalaciones eléctricas en empresas e instituciones de Tomelloso. Por otro lado, el curso pasado recibieron alumnado alemán perteneciente a la Formación Profesional Básica que llevó a cabo un proyecto junto con AFAS, y esperan seguir colaborando junto a esta asociación en los próximos años.

KA 229

El pasado mes de agosto, se aprobó su proyecto KA 229 European Cultural Heritage out of the Classrooms (ECHO) dentro de la Acción Clave 2 de asociaciones estratégicas internacionales de educación escolar. En la solicitud han trabajado durante dos años junto a tres centros educativos de Polonia, Italia y Estonia. El tomellosero actúa como coordinador de la asociación.

El tema principal en torno al cual giran todas las actividades planificadas dentro del proyecto es el aprendizaje fuera del aula relacionado con el conocimiento del patrimonio cultural europeo. La asociación tiene una duración de dos cursos (2020/2021 y 2021/2022) y su planificación a lo largo de este tiempo incluye actividades de carácter interdisciplinar que se realizarán con el alumnado de los cursos 1o, 2o y 3o ESO en cada centro educativo participante, también mediante recursos digitales en la plataforma eTwinning, y cuatro movilidades internacionales de profesorado y alumnado, una a cada centro educativo socio, donde se realizarán actividades relacionadas con la temática del proyecto. El idioma de comunicación que se utilizará será el inglés.

KA 201

Este curso también ha sido aprobado nuestro proyecto KA 201 Let’s be innovative and social! dentro de la Acción Clave 2 de asociaciones estratégicas internacionales de educación escolar, con una duración desde diciembre de 2020 a noviembre de 2022, que tiene como objetivos facilitar la inserción profesional de los jóvenes, desarrollando materiales para la educación formal y no formal y, específicamente, en el caso de este IES, un curso en línea y entrenamiento para el emprendimiento social. Los países que participan en esta asociación son España, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía y Turquía.

El proyecto incluye 9 movilidades para profesorado y 18 para alumnado. Habrá tres reuniones transnacionales (Rumanía, Italia y Turquía) y tres estancias formativas para alumnado en Francia, Finlandia y Rumanía sobre ecología y emprendimiento y sobre perspectiva social en la creación de empresa. En mayo de 2022, este IES deberá organizar un evento multiplicador dirigido a los sectores relacionados con educación, formación, empresa y administración.

eTwinning

Además de participar en las Acciones Clave 1 y 2, también llevan a cabo proyectos a través de la plataforma eTwinning, cofinanciada por Erasmus+, en los que colaboran con otros centros escolares europeos, desarrollando actividades con alumnado de los distintos niveles educativos del centro a través de medios digitales. Algunos de estos proyectos han sido reconocidos con Sellos de Calidad.