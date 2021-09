Rafael Torres, presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, padrino de la graduación de la Escuela de Ingenieros Agrónomos y Montes

El presidente de la Fundación Globalcaja HXXII, vicepresidente 1º de Globalcaja y presidente de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, Rafael Torres Ugena, ha recibido el nombramiento de padrino de la graduación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes del Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, un reconocimiento por el que ha mostrado su agradecimiento y orgullo en el acto celebrado con la presencia del rector de la Universidad, Julián Garde, la directora y secretaria del centro, Ana Josefa Soler y Ángela Rubio, respectivamente; y el director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Pablo Ferrandis, además de las promociones que terminan sus estudios en la escuela y sus familias. Acompañaron al padrino del acto el vicepresidente 2ª de Globalcaja, Herminio Molina; el director general de entidad, Pedro Palacios; y el director de relaciones institucionales, Antonio González.

En las instalaciones del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Torres Ugena agradeció el honor a la Universidad en las personas del Rector y la directora de ETSIAM, y deseó a los titulados mucho éxito en su futura andadura profesional. Como padrino del acto les instó a trabajar duro, no creerse más o menos que nadie por sus éxitos o fracasos profesionales, que siempre pueden mejorarse con esfuerzo y haciendo gala de control de las emociones; que se rodeen siempre de los mejores y, especialmente, que se apasionen por lo que hacen, “por el trabajo, el campo, el sol, la empresa… la vida se vive dos veces si se vive con pasión”. “Con tesón, con ética y con ilusión”, afirmó “su huella permanecerá para siempre”. Rafael Torres concluyó asegurando a los asistentes que “confiamos en su talento para emprender, innovar y progresar. El que quiere, busca caminos, el que no, excusas. Aplíquense en la búsqueda de los caminos, no nos defraudarán”.

Durante el acto, se ha llevado a cabo la imposición de becas a los graduados de las IV y V promociones del Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria así como de las VII y VIII promociones del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Igualmente, de las VIII y IX promociones del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, y las V y VI promociones del Máster Universitaria en Ingeniería de Montes.