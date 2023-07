Este jueves arranca la renovación de abonos para la Feria Taurina 2023

La empresa UTE Casas-Amador puso en liza de nuevo los carteles de la feria taurina de Albacete a través de una espectacular gala en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el centenario Teatro Circo.

Un acto sin parangón que consiguió aglutinar a todos los representantes de los diversos sectores de la sociedad de Albacete en una propuesta por UTE Casas-Amador que se consolida en esta II edición, marcando la diferencia con el resto de actos similares, para dar una mayor categoría a una de las ferias referentes de la temporada en el ámbito taurino, con el objetivo siempre de potenciar aún más la Tauromaquia en el carácter cultural y social de la ciudad.

De esta manera, Manuel Amador, empresario del coso junto a Simón Casas, habló el impacto de esta gala más allá del panorama taurino. “Difícil será presentar una feria sin una gran gala, la cual marca el punto de salida a esa meta que es la feria taurina de Albacete”, aseguró Amador.

La gala estuvo presentada por la periodista María García y, en ella, se fueron compaginando la presencia de la Tauromaquia con diferentes actuaciones siempre relacionando el toreo con las otras artes, marcando el carácter cultural del mismo. Así, el acto comenzó con el espectáculo de baile “Luminiscencias” y terminó con el espectáculo “El Arte de Andalucía, a caballo” a través de Carmelo Cuevas y con la bailadora Sarai García.

Durante toda la gala, un intérprete de la lengua de signos estuvo al lado del escenario para adaptar la Tauromaquia a cualquier persona y que nadie se pudiera perder ningún momento del acto en un Teatro Circo, que también fue para la ocasión. Además, también se reconoció al matador de toros Emilio de Justo, al empresario Juan Martínez -muy ligado a la ciudad- y al Albacete Balompié, por su temporada. También hubo un momento de recuerdo para el ganadero Daniel Ruiz. Una serie de detalles dentro de una gala que volvió a colocar a Albacete y a su feria en la vanguardia en cuanto a presentación de carteles se refiere en todo el panorama taurino nacional e internacional.

Carteles y horarios

Los carteles son los siguientes:

Viernes, 8 de septiembre: Toros de Fuente Ymbro para Sergio Serrano, Fernando Adrián y José Fernando Molina

Sábado, 9 de septiembre: Novillos de Montealto para Manuel Caballero y Samuel Navalón, mano a mano

Domingo, 10 de septiembre: Toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens

Lunes, 11 de septiembre: Novillos de El Montecillo para Alejandro Peñaranda, Nek Romero y Francisco José Mazo, que debuta con picadores

Martes, 12 de septiembre: Toros de La Palmosilla para Miguel Ángel Perera, Juan Leal y Ginés Marín

Miércoles, 13 de septiembre: Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante

Jueves, 14 de septiembre: Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo

Viernes, 15 de septiembre: Toros de Daniel Ruiz para Julián López ‘El Juli’, Paco Ureña y Roca Rey

Sábado, 16 de septiembre: Toros de La Quinta para Manuel Jesús ‘El Cid’, Daniel Luque y Emilio de Justo

Domingo, 17 de septiembre: Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano

Además, la programación se completa con una gran desencajonada el martes 6 de septiembre, en la que también se lidiarán dos novillos en clase práctica para la Escuela Taurina de Albacete.

Asimismo, el viernes 8 de septiembre a las 11 de la noche tendrá lugar el Concurso Nacional de Recortadores, mientras que el sábado 9 tendrá lugar, en horario nocturno, una novillada sin picadores con erales de Sonia González. Harán el paseíllo los novilleros sin picadores Alberto Donaire (E.T. Valencia), Pablo Villora (E.T. Albacete), Bruno Martínez (E.T. Castellón), Nicolás Cortijo (E.T. Albacete), Alejandro González (E.T. Albacete) y Sergio Moreno (E.T. Toledo).

Abonos y entradas

El periodo de renovación de abonos comenzará a partir del 27 de julio, mientras que las personas que quieran abonarse por primera vez lo podrán hacer a partir del 23 de agosto. La venta de las entradas sueltas comenzará el 29 de agosto.