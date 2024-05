La Asociación de Autoescuelas de Albacete se moviliza ante la "situación de colapso" para examinar

"Los profesionales de la formación vial nos movilizamos para exigir responsabilidades por la falta de exámenes a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a Función Pública que es quién dota de recursos a DGT" así comienza el comunicado emitido por la Asociación Provincia de Autoescuelas.

Será este viernes, 17 de mayo, a partir de las 12 del mediodía y partirá en Travesía de la Igualdad. Realizarán una parada en la puerta de la Subdelegación del Gobierno donde donde se dará lectura y entrada de un Manifiesto y pretenden llegar a las 14:00 a la puerta de la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete.

Dicho comunicado continúa así:

"La situación de colapso que se está viviendo, entre otras, en esta Jefatura de Tráfico - con largas esperas de hasta varios meses para poder realizar los exámenes- pone en peligro la obtención de nuevos permisos". Esto afecta no solo a la vida personal y familiar de los alumnos, si no a la actividad de económica de los mismos, que ven limitada su capacidad de entrar y/o avanzar en el mercado laboral, finalizar sus estudios, su libertad de movimiento, autonomía, etc.

Ante esta situación, los profesionales de la formación vial exigimos a la DGT y a Función Pública que tome medidas urgentes para solucionar este problema, que está afectando no solo a los alumnos -que esperan para plazos indecentes para examinarse- sino también a las autoescuelas y a los propios profesionales del sector, que ven peligrar la actividad de sus empresas y la estabilidad de sus puestos de trabajo.

En este sentido, reclamamos un aumento del número de examinadores y operadores para poder atender a la mayor cantidad de alumnos, así como una mayor agilidad en la gestión de los trámites administrativos. Así mismo, reivindicamos que se dimensione la capacidad de exámenes a la demanda que realmente existente en la provincia".

No descartan continuar con las movilizaciones y protestas si no se toman medidas concretas para solucionar esta situación, que consideran "inaceptable e insostenible".