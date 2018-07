Ramón Ruiz: "Si he sido desleal en algo, he sido desleal al ego del secretario general"

Niega haber sido desleal con su partido

"Yo si he sido desleal en algo, he sido desleal al ego del secretario general, pero no a los valores del partido ni al programa electoral que yo creo que le estamos cumpliendo perfectamente", ha apostillado Ruiz en su primera comparecencia ante los periodistas tras anunciar Zuloaga su relevo en el cargo como consejero y la designación del ex portavoz del PSOE en la Parlamento Francisco Fernández Mañanes como su sustituto