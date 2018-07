El PSOE denuncia que el Ayuntamiento sigue financiando la plaza de Toros

En un comunicado, el PSOE asegura que el borrador de presupuestos para 2018, que se debatirán mañana, 3 de octubre, en una reunión ordinaria del consejo de administración de la empresa, contemplan una subvención municipal de 100.000 euros.

Casares ha criticado que de esa forma se esté "usurpando" la voluntad de los santanderinos "cuyos representantes, por amplia mayoría votamos a favor de que la financiación pública a la plaza de toros fuese 0 euros".

El portavoz socialista ha recordado que en el pleno municipal del 31 de mayo de 2016 la oposición sumó sus votos para retirar dicha subvención pública, con lo que se "adoptó una postura coherente y honesta, toros sí pero con dinero público no". "Esto no se está respetando y demuestra una falta clara de talante democrático del PP", ha denunciado.

De hecho, Pedro Casares ha asegurado que el presupuesto de la empresa aumenta cada año, pasando en 2016 de 1.282.800 euros, a 1.308.000 en 2017, y mañana se aprobará un presupuesto de 1.391.000 euros para 2018.

"Es increíble que no solo no cumplan un acuerdo, sino que a pesar del aumento de los ingresos sigan aumentando los gastos para mantener la subvención de 100.000 euros", ha criticado.

Por último, Casares ha señalado que el PSOE ha planteado buscar fórmulas para incrementar los ingresos de la plaza de toros y conseguir que "la Feria de Santiago y su mantenimiento no le cueste dinero a los santanderinos".

En este sentido, propone dar uso a las instalaciones de la Plaza para realizar todo tipo de actuaciones y actividades o aumentar los ingresos por publicidad, y de esta forma conseguir una financiación extraordinaria que permita tener las cuentas saneadas.

Por su parte, la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha recalcado hoy que la aportación del Ayuntamiento contribuye al mantenimiento de los tres empleos fijos de la sociedad plaza de toros y a la conservación de un edificio que forma parte del patrimonio municipal.

Y ha añadido que la celebración de la feria costea también una parte de esos gastos, que, de otra forma, tendrían que ser asumidos por el Ayuntamiento en su totalidad.

González Pescador ha recalcado que la aportación municipal no está dirigida a financiar las corridas de toros ni el resto de gastos derivados de la celebración de la feria, sino a costear los de la propia plaza (personal, mantenimiento, etc.).

"El Ayuntamiento no financia la feria taurina, puesto que su aportación está dirigida a la sociedad Plaza de Toros y no a la propia feria para afrontar unos gastos que existen, independientemente de que se celebren festejos taurinos o no", ha insistido.

La concejala ha hecho hincapié en que la aportación municipal a la sociedad Plaza de Toros es una medida que se toma desde la responsabilidad con el único objetivo de garantizar el sostenimiento de la plaza, un edificio protegido con unos costes fijos que el Ayuntamiento debe afrontar independientemente de la celebración o no de los festejos taurinos.

Asimismo, ha lamentado que el grupo municipal socialista esté dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para "cargarse" la Feria de Santiago, sin importarle las pérdidas que conllevaría en términos de empleo e impacto económico para la ciudad.

Además, ha afirmado que la feria cuenta con un "amplio respaldo social", como, en su opinión, lo demuestran los miles de personas que, cada tarde, ocupan sus localidades en los diferentes festejos taurinos que se han celebrado en la plaza de Cuatro Caminos.

También ha apuntado que esta feria genera un centenar de puestos de trabajo temporales de forma directa, a los que hay que añadir los empleos indirectos que se derivan de su celebración.