La Mesa del Parlamento decide pedir un informe jurídico sobre situación de Juan Ramón Carrancio

Diputado no adscrito

Hace casi un mes Juan Ramón Carrancio y los concejales de Ciudadanos en Santander, David González y Cora Vielva, anunciaron que abandonaban el partido, aunque sin devolver sus actas en el Parlamento ni en el Ayuntamiento.

Tras esta decisión, el portavoz de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, y el diputado de la formación, Rubén Gómez, exigieron a Carrancio la entrega de su acta de parlamentario regional y pidieron al PRC y al PSOE que "no apoyen el transfuguismo" manteniéndole en la Mesa del Parlamento.

Hoy la Mesa se ha reunido para tratar diversas cuestiones, entre ellas la situación de Carrancio, y ha acordado pedir a los servicios jurídicos un informe sobre los escritos presentados por un lado por la dirección de Ciudadanos y por el partido en Cantabria, y por otro por el propio Carrancio.

Los escritos de Ciudadanos y de Carrancio defienden posturas contrapuestas: mientras que éste mantiene que puede seguir en el grupo mixto y en la Mesa, el partido de Albert Rivera entiende que solo puede atribuírsele la consideración de diputado no adscrito.

Ahora el servicio jurídico del Parlamento deberá hacer un informe basándose en los reglamentos y en la legislación, pero ya hasta septiembre no volverá a tratarse esta cuestión en la Mesa, porque este órgano no volverá a reunirse hasta que pase el periodo vacacional de agosto.

Carrancio ha explicado que su posición se basa en diferenciar entre la pertenencia a un partido político y a un grupo parlamentario.

"Yo discrimino entre pertenecer a un grupo político y pertenecer a un grupo parlamentario. Yo me he ido de un partido político, pero no del grupo parlamentario", ha subrayado a los periodistas.

Además, ha advertido de que el grupo parlamentario de Ciudadanos no existe, sino que lo que hay es el grupo mixto (para conformar grupo en la Cámara se necesita un mínimo de tres diputados y C's sacó dos en las elecciones autonómicas).

Ciudadanos, en cambio, destaca que hay una relación "clara" entre el partido político y el grupo parlamentario, que de hecho se conforma a partir de las listas electorales que elaboran los partidos.

"El grupo parlamentario es la herramienta del partido, lo que habilita la legislación para que la gente pueda participar en las instituciones", ha dicho el portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Rubén Gómez.

El diputado de C's es crítico con esta decisión de la Mesa del Parlamento de pedir un informe jurídico porque cree que alarga el proceso.

"No lo entiendo en una cuestión que viene ya de hace un mes", ha señalado Gómez, que censura que se haya esperado tanto tiempo para adoptar hoy una decisión que "ya se conocía de antemano": la de solicitar un informe jurídico.

Para Gómez, "da la sensación" de que lo que se busca es que "pase el tiempo" y que "la gente se olvide" de algo que, a su juicio, sería "impresentable": la posibilidad de que "se den a un tránsfuga todos los derechos de un grupo parlamentario".

El portavoz de Ciudadanos ha insistido en que el Gobierno regional "tiene la llave" en esta cuestión y ha lamentado que, con lo sucedido hoy en la Mesa, trate de "dar una patada, echar el valón adelante, y ganar tiempo".