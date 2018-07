José Ángel Peláez cree que una frase extraída de una conversación telefónica intervenida ha sido sacada de contexto

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, se ha visto envuelto en el centro de la polémica del escándalo de corrupción que ha terminado con Ángel María Villar y su hijo en prisión sin fianza. El dirigente cántabro cree que una frase extraída de una conversación telefónica intervenida ha sido sacada de contexto y es el origen de un malentendido. “Esa frase está dentro de una conversación muy larga en la que le estaba explicando al presidente de la Federación Española la sintaxis del Real Decreto. Dentro de los presupuestos hay una cantidad de libre designación del presidente y en un tono coloquial le dije que tenía 5,2 millones para lo que le salga de los huevos… Pero no hay nada extraño y de ese dinero podía disponer el presidente libremente, de hecho, hay que decir que Villar decidió destinar esa cantidad al reparto entre clubes”, explica José Ángel Peláez.

El presidente de la Federación cántabra, que dijo no hace mucho poner la mano en el fuego por Villar durante el último proceso electoral, se encuentra triste por todo que está ocurriendo. “La parte de Padrón quizá me la esperaba, he leído el auto diez veces… Sí me ha sorprendido mucho todo lo que tiene que ver con el hijo de Villar, al que conocí hace poco. Ha sido una hostia de realidad”, asegura el dirigente federativo cántabro.

Peláez ha pedido esta mañana declarar en la Audiencia Nacional para aclarar lo ocurrido en lo que respecta a la territorial que dirige, pero tendrá que esperar a que le llame el juez Pedraz si así lo estima oportuno.