Villegas: "“El PRC no conecta con los jóvenes. Debemos detectar la razón”

Preguntado por la situación del PRC, Villegas considera que "quizás han pensado en mí como sucesor porque he obtenido 11 concejales de 11 posibles, pero soy padre de 4 hijos, marido y me gusta la vida tranquila que llevo en mi pueblo. No creo que estuviera capacitado para dar ese paso al frente. Veo a otros alcaldes que están muy capacitados para esa nueva etapa: Rosa Díaz, Pablo Diestro, María Higuera o Javier López Estrada pueden ser algunos de ellos. También, cualquiera de los actuales diputados en el Parlamento. Hay mucho dónde elegir, pero es bueno que aparezcan mujeres en la primera línea".

Sobre la actual situación de la formación regionalista, Villegas hace un diagnóstico claro. "Al partido le hace falta una reestructuración profunda con relevo generacional para lograr que la gente confíe en nosotros de nuevo. Es un ciclo natural de la vida. La gente necesita expectativas y caras nuevas. Soy un alcalde que pisa la calle y está claro que no conectamos con los jóvenes. Hay que analizar por qué. Es importante saber en qué hemos fallado para que no se vuelva a repetir. Si lo hubiéramos hecho bien, hubiéramos ganado y no ha sido el caso".

En lo que a la actualidad de Puente Viesgo hace referencia, Villegas considera que debe existir mayor promoción del Centro de Arte Rupestre, para lo que mantendrá un encuentro con el consejero del área, Luis Martínez Abad, con el objetivo de estudiar acciones conjuntas.