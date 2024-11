Quevedo: "La N-623 para moteros es un proyecto parado"

Quevedo nos cuenta que la última vez que habló sobre el proyecto de convertir la N-623 y la carretera del Puerto de El Escudo fue con la anterior consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández, pero que espera retomar el proyecto de la mano de alcaldes de municipios vecinos y el nuevo consejero de Turismo, Luis Martínez Abad. "La relación con el Gobierno del PP es buena. Todavía no hemos hablado nada concreto, pero espero que nos escuchen".

La regidora manifiesta su queja por el hecho de que Sanidad dejara al municipio sin médico durante 24 horas hace un mes. "Hace un mes hemos estado 24 horas sin médico. Mandé un correo a Sanidad y no me contestaron. El lunes siguiente llamé por teléfono y tampoco me contestaron. No se puede cargar un responsabilidad así a un enfermero. Espero que no se repita más esa situación. Somos un municipio alejado del hospital, y en una situación grave alguien puede perder la vida. Decir que no hay médicos no lo entiendo. He estado en el Parlamento como diputada y he escuchado al actual Consejero de Sanidad, cuando daba consejos y decía lo que había que hacer. Parecía que tenía la varita mágica y ahora resulta que estamos muchísimo peor que antes", manifiesta.

Sobre la situación de futuro del Partido Regionalista (PRC), Quevedo se muestra muy cauta. “Tenemos un congreso en primavera y será allí donde decidamos cómo organizarnos en el futuro para suceder a Miguel Ángel Revilla".