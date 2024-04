Nando Agüeros: “¿Mi relación con Revilla? No me arrepiento de nada”

Será un trabajo que presente el próximo domingo, 28 de abril, en el Palacio de Festivales. "Es cierto que siempre que he cantado en el Palacio de Festivales es porque yo he alquilado la sala para cantar allí. Lo hacemos en todos los teatros en gira. ¿Si me cuesta más que me contraten en Cantabria? Hay ayuntamientos que me valoran y otros que, desafortunadamente tras 26 años de carrera, no".

Preguntado por su relación con Miguel Ángel Revilla y si ésta le ha podido perjudicar, Nando Agüeros aclara que "siempre que me ha llamado el presidente de mi tierra he acudido, igual que si me llaman ahora, exactamente lo mismo. A lo mejor sí me ha perjudicado, pero tampoco me arrepiento de nada. No le he hecho mal a nadie ni es algo que me preocupe. Sigo teniendo un público muy fiel y me siento muy querido por el público. No me gustan los conflictos".

Sobre los temas de su nuevo disco, Agüeros cree que "cuando va cumpliendo años y se va cargando de pasado, te van pasando cosas que plasmas en canciones. Hay temas que hablan de mi juventud, amores, desamores, mis hijos, la migración, el Alzheimer, la violencia de género, las guerras, la religión". "A la hora de componer, nunca voy a salir de Cantabria porque la llevo dentro y le he hecho muchas canciones a mi tierra, pero sí he querido hacer temas que vayan un poco más allá".

Sobre el resultado final, no duda en mostrar su satisfacción. "Estoy muy satisfecho con el trabajo de mi nuevo productor, David San José. Es un grandísimo músico y el sonido es espectacular. Creo que este es mi mejor disco. Estoy muy contento y hay un antes y un después de sacar este trabajo. En directo estoy disfrutando mucho de cantar este disco ante el público", zanja.