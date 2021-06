Más de Uno Cantabria 02/06/2021

El alcalde de Noja, Míchel Ruiz (PRC) se queja del sistema por el que se clasifica a los municipios. "En nuestro caso no es justo y le he pedido a Sanidad que tengan en cuenta a nuestra población flotante, que se multiplica durante los fines de semana y verano. Con el actual sistema no saldremos de la zona roja en todo el verano. Noja no se lo puede permitir, porque el 95% de nuestros ingresos se generan durante esas fechas", ha dicho Ruiz.

Además, las 24 discotecas de Cantabria se disponen a abrir este fin de semana, con horario hasta las 4 de la madrugada, merced a la licencia mixta acordada con Turismo y Presidencia.

En la segunda parte, Javier Polanco, miembro de la Mesa de Movilidad de Cantabria, nos cuenta el problema que los usuarios padecen en la estación de tren de Valdecilla. Tres ascensores llevan construidos y fuera de funcionamiento desde hace más de 15 meses, dejando la estación inutilizable para personas mayores y de movilidad reducida, que deben salvar un desnivel de más de 8 metros a través de las escaleras. Renfe dice esperar el visto buena de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para poner en marcha los ascensores y admite el perjuicio creado a los usuarios.

Juan Gómez nos habla en "Cantabria Curiosa" de los pactos que firmaban los antiguos cántabros; Manuel Bahíllo nos lleva de ruta por el Camino Lebaniego y Cáritas agradece el esfuerzo solidario que los cántabros hicieron durante la pandemia: las donaciones aumentaron un 43% durante el estado de alarma.