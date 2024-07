ENTREVISTA

Javier López Estrada: " Me gustaría llegar al congreso con una sola persona que fuera votada por toda la militancia regionalista"

El alcalde de Torrelavega Javier López Estrada (PRC) no cree que el proceso de relevo del secretario general llegue tarde. En su opinión Miguel Ángel Revilla " ha querido de forma correcta hacer un tránsito natural" conforme a los estatutos del partido y de este modo no ocurra lo mismo que ha sucedido en otros partidos, en referencia a los procesos de primarias que han generado "desuniones" en otras formaciones políticas. En los micrófonos de Onda Cero Cantabria el regionalista ha indicado que "me gustaría llegar al congreso con una sola persona que fuera votada por todos los militantes". Preguntado por si aspira a ser candidato López Estrada ha respondido que su aspiración es volver a ser candidato a la alcaldía.