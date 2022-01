Informativo Más de Uno Cantabria 8.20h 11/02/2022

219 personas están ingresadas en los hospitales de Cantabria con covid, 26 en estado crítico en Valdecilla. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes supera los 3.500 casos y la de 7 días está por encima de los 2.000.

El PSOE pide en el Parlamento al puerto de Santander que quite las concertinas que ha instalado para evitar que se cuelen polizones. La portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, espera el respaldo de la Cámara para una cuestión que no es ideológica, dice, si no derechos humanos. El colectivo Pasaje Seguro ha celebrado la iniciativa socialista y considera que de esta manera la Cámara regional "tiene la oportunidad de lanzar un mensaje inequívoco en defensa de los Derechos Humanos fundamentales". En el Parlamento se han registrado 43.000 firmas contra la instalación de concertinas.

2021 ha concluido con 13 víctimas mortales en las carreteras, según el balance de la DGT. El año pasado se han registrado 3.000 accidentes, un 3,5% menos que en 2019. No se compara con el 20 que fue atípico por el confinamiento provocado por la pandemia.

Torrelavega tendrá conservatorio de música en algo más de cuatro años, según los plazos que baraja el alcalde, Javier López Estrada. La Consejería de Educación ha sacado a licitación la construcción del Conservatorio de Música y Danza y Escuela de Arte de Torrelavega.

Vuelve la lírica al Palacio de Festivales en la nueva temporada de febrero a junio que tendrá treinta espectáculos con cuatro estrenos. La ópera Rigoleto sonará en varios formatos. Actuará Blanca Portillo, cantará Bustamante y el palacio reirá con Carlos Latre.