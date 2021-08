Informativo Más de Uno Cantabria 27/08/2021

La UCI sigue con 18 pacientes con coronavirus. Es el dato menos positivo de la pandemia, el resto de los indicadores avanza de manera lenta hacia una mejoría.

Las vacunas necesitan un impulso, las vacaciones ha supuesto cierta ralentización han crecido los ilocalizables- por datos no actualizados o simplemente personas que no cogen el teléfono. Pasa en todo el país, Cantabria está en la media con 25.000 personas que no han sido localizadas.

El Puerto de Santander registró un aumento del 24,8% en el tráfico de mercancías gestionado entre enero y julio respecto al mismo periodo del año anterior, un crecimiento que se explica por el desplome que experimentó el tráfico en mayo del año pasado, tras el estallido de la crisis sanitaria