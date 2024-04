J.M Igual: “Los aforos son el futuro del turismo”

José Manuel Igual ha sido el alcalde protagonista de nuestra sección de política municipal en Más de Uno Cantabria. En su octava legislatura como alcalde -todas con mayoría absoluta- Igual ha ligado el cierre de su ciclo político después de más de treinta años de andadura a la solución a los afectados por derribo. “Cuando llegué al Ayuntamiento, las palas ya estaban preparadas para demoler. Les dije a los vecinos que cuando el problema estuviera solucionado me plantearía irme. La ilusión la tengo intacta o mayor que entonces. Para dar una solución total al problema es probable que todavía queden 10 años por delante”.

Sobre el modelo para ordenar la afluencia de turistas, Igual defiende la implantación de los aforos. “A nadie se le puede prohibir venir, pero sí informar de que no va a tener un gran servicio o no puede comer sin reserva previa aquellos días en los que la afluencia sea mayor. Por lo menos, se informa al visitante. Queremos calidad y diferenciación y eso lo consigues informando”. “Me gusta viajar y en el mundo hay monumentos que no se pueden visitar sin cita previa. Mi idea son los aforos. Son el futuro y es de lo poco bueno que trajo la pandemia . No es buena la masificación. No echamos a nadie. Es información que se aporta de que, a lo mejor, no te llevas la mejor experiencia turística determinados días al año”.

Igual también habla de la importancia de la etapa de la Vuelta a España que saldrá de Arnuero el próximo 4 de septiembre y del problema en el municipio ocasionados por los jabalíes.