García: "Somos el jardín trasero del chalet de la ciudad"

Juan Carlos García considera que el teleférico generará empleo a los habitantes de la zona, de la misma manera que la rehabilitación de las cabañas pasiegas por parte de turistas está generando actividad en la zona. "El Turismo fija población. No tanto como la ganadería o la agricultura, pero fija población. Dejémonos de cuentos. Estoy cansado de hablar de la despoblación. Es un cuento chino. Hay gente forrándose dando conferencias sobre el tema que yo daría gratis. Lo que fija población es el empleo de cierta calidad y si es femenino, mucho mejor. Esa es nuestra fijación. En Vega de Pas no se puede hacer industria pesada. El Turismo puede fijar población si lo hacemos bien y regulamos el arreglo de las cabañas, evitando que cada uno haga lo que le dé la gana".

Sobre la polémica del lobo, Juan Carlos García declara que "no estamos en contra del lobo, creemos que hay que regular su existencia . Mientras se conviva con el animal y no sea perjudicial para la economía no hay problema. En diciembre de 2023 Europa dice que los estados miembros tiene la capacidad para decidir lo que hay que hacer con el lobo. Es un ecologismo ideológico que no tiene ningún sentido. Los ganaderos no crían el ganado para dar de comer al lobo, sino para dar de comer a la población y que coma a precio justo productos de calidad. Eso es la PAC. Los ganaderos y agricultores trabajamos para dar de comer a la gente. Si el Ministro quiere que alimentemos al lobo, que lo diga. Los rurales molestamos. Somos el jardín trasero del chalet de la ciudad. Si lees las normativas llegas a esa conclusión. Entiendo, también con el tema de los eólicos, que haya que generar energía para la ciudad, pero no siempre a consecuencia de los ganaderos. Nos demonizan porque las vacas contaminan, pero más contaminan los millones de coches arrancados durante 24 horas. ¿Y me van a decir que contaminan más las vacas? Los ecologistas baratos no tienen ni idea porque no lo han vivido, pero estamos transformando el hábitat. La Ministra, en el despacho con coche oficial no va a ver el lobo, pero si viene una tarde a la Vega de Pas con sus hijos pequeños, igual piensa diferente a la hora de dejarles salir".

Sobre el proyecto del teleférico de : Las obras empezarán en 2025, seguro. Estamos con los permisos sectoriales. Sabemos lo que tenemos que hacer, no empezamos de cero. Llevamos los trámites muy adelantados. Es un proyecto de legislatura necesario para los Valles Pasiegos y Vega de Pas. Hay gente que viene y arriesga su dinero. La huella del algodón es que el PRC está en contra, éxito seguro, no falla", dice con una sonrisa.