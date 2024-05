Aitor Sanz: Todavía no sé si tengo ganas de seguir"

Aitor Sanz fue protagonista principal este miércoles en el tiempo de Deportes de Canarias en la Onda, en una entrevista en la que analizó la actual situación del Club Deportivo Tenerife en la recta final de la Liga Hypermotion y no despejó la incógnita de su futura continuidad en el equipo.

A pesar de que el presidente, Paulino Rivero, manifestó hace escasos días que la entidad vería con buenos ojos la renovación de su capitán, en esta entrevista a Onda Cero Canarias, el propio jugador definió como "hipotética" la propuesta del club, y tampoco tiene tomada su decisión respecto a su futuro deportivo. "No lo sé cuándo se podrá anunciar porque todavía no sé si voy a seguir, la verdad", contestó el '16' blanquiazul preguntado directamente sobre esta cuestión, añadiendo se tiene que sentar "al final de la temporada con la familia y analizar la situación".

En este sentido, explicó que no sabe si tiene "las ganas" de seguir jugando a estas alturas de la temporada, y justificó su respuesta basándose en que continuaría en el equipo "si de verdad puedo ser competitivo de cara al año que viene, hubiera esa hipotética propuesta de renovación, y si voy a estar al nivel". Lo que tiene claro el veterano futbolista que en septiembre cumplirá 40 años es que si renueva su compromiso con el Tenerife "no quiero que sea porque soy Aitor Sanz o llevo no sé cuántos partidos en el Tenerife, si no porque soy útil al equipo. Quiero ser competitivo, no estar por estar. Cuando acabe la temporada me sentaré con la familia y decidiremos", para reiterar, como ha hecho en anteriores ocasiones, que su sueño sigue siendo ascender a Primera División con el escudo del Tenerife.

En cuanto a lo deportivo y con cuatro jornadas para terminar la competición regular y a seis puntos de los puestos de promoción de ascenso, Aitor Sanz señaló que la obligación del equipo "es seguir apurando opciones hasta el final centrándonos en el trabajo diario y en lo inmediato que, en este caso, es el partido contra el Cartagena". A pesar de que la distancia parece insalvable, el futbolista apunta que la idea es "llegar con ciertas opciones hasta el final y eso pasa por ganar en Cartagena. Es un rival complicadísimo, el mejor de la segunda vuelta y lo vamos a tener muy difícil. A ver si los otros rivales pinchan y nos vamos acercando arriba".

Una de las conclusiones de la gran irregularidad mostrada esta temporada son, a su juicio, las lesiones que han lastrado a la plantilla, muchas de ellas de carácter grave y con necesidad de pasar por quirófano. Aunque el madrileño no quiere utilizar este argumento como justificación a los números de esta campaña, sí reconoce que han "lastrado al equipo porque se nos concentraron en la misma posición". Por último, tuvo el capitán palabras de felicitación hacia el filial, que logró el pasado fin de semana certificar su ascenso a Segunda RFEF: "Quiero dar la enhorabuena a los chicos del filial, que ya lo he hecho en persona. El club ha hecho un gran trabajo y el entrenador, 'Mazinho', se lo merece porque lleva picando piedra mucho tiempo y se ha quedado a las puertas muchas veces. Es un orgullo para todos, y a ver si entre todos damos más pasos adelante consolidado la cantera y si pronto conseguimos ver una nómina más de jugadores en el primer equipo que sería beneficioso para todos y un orgullo para la afición", concluyó.