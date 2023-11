Hasta 100.000 euros de multa por dejar la basura fuera de los contenedores en Santa Cruz

Si es usted vecino o tiene un comercio o empresa de Santa Cruz de Tenerife y tiene por costumbre dejar la basura fuera de los contenedores habilitados para tal efecto, sepa que el Ayuntamiento le va a colocar en el punto de mira de los inspectores y de la Policía Local. El consistorio va a desplegar efectivos para "cazar" al infractor de la Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos.

Se va a vigilar y se será inflexible con todos los infractores, los que no introduzcan las bolsas en los contenedores o los que dejen mobiliario y enseres domésticos al lado de los mismos. Tampoco se podrán depositar basuras fuera del horario que se especifica en esa ordenanza municipal, es decir, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Habrá que estar atentos porque según la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza de Santa Cruz estas acciones son consideradas como 'graves' y las sanciones económicas oscilan entre los 2.000 y los 100.000 euros si hablamos de residuos peligrosos o suelos contaminados.

Operarios del servicio de limpieza de Santa Cruz de Tenerife trabajando | Ayuntamiento de Santa Cruz

Desde el ayuntamiento se ha pedido a los vecinos que colaboren porque será imposible mantener la ciudad limpia, aseguran, si los que viven en ella no respetan las normas.

Desde el concistorio advierten de que no solo se está dejando la basura fuera de los contenedores, sino que no se están separando los residuos y no se descarta emprender nuevas sanciones económicas cuando se detecten estos comportamientos.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife invierte 13 millones de euros al año en el servicio de limpieza

El ayuntamiento asegura que estas son las 17 zonas de la ciudad en donde más infracciones se detectan:

En el Distrito Salud-La Salle dcalle Juan Ramón Jiménez, calle Miguel Hernández, camino La Ermita, calle Granadilla, y la calle Plácido Sansón.

En el Distrito Suroeste, avenida Luis Celso García Guadalupe y calle Simón Rueda.

En Ofra-Costa Sur, calle Víctor Monjuy, calle La Piconera, calle Anatolio Fuentes García, Castillo San Joaquín, calle Sansofé, ramblas García Escámez, y avenida Los Príncipes.

En el Distrito Centro-Ifara, calle Emeterio Padrón Cruz.

Consulta aquí 👉 Ordenanza municipal de gestión de residuos y limpieza de espacios públicos para una economía circular

Campaña de multas a quienes alimenten a las palomas

La Concejalía de Sanidad en Santa Cruz ha iniciado una campaña de multas contra los que alimenten a las palomas en la vía pública. Este dispositivo especial está formado, fundamentalmente, por inspectores municipales, que recorrerán las calles de la ciudad y sancionarán, en coordinación con la Policía Local, a todo aquel que dé de comer a dichas aves.

Carlos Tarife | Concejal de Sanidad de Santa Cruz de Tenerife

Ya se ha interpuesto la primera multa por alimentar a las palomas, que asciende a 1.500 euros. La multa le ha caído es una vecina de Santa Cruz, que ha incumplido la citada ordenanza en más de una ocasión en los últimos meses.