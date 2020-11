CEAR desmiente al Ministro del Interior

Estamos hablando de más de 15 mil inmigrantes más que con respecto al mismo periodo del 2019, según se desprende del informe de inmigración del Ministerio de Interior. En cuanto a las embarcaciones irregulares llegadas a las islas han ascendido a 553.

Datos todos estos que se suman a la polémica generada por las declaraciones del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que afirmaba que los migrantes no pasan más de 72 horas en el Muelle grancanario de Arguineguín. El portavoz de CEAR en Canarias, Chema Santana, ha afirmado en Onda Cero que a ellos les constan varios casos de personas que han permanecido en el improvisado campamento durante varios días e incluso ha habido menores sin control. Santana afirma no entender las palabras del Ministro del Interior. Cear-canarias insiste en que el campamento del muelle de Arguineguín no reúne las mínimas condiciones de salubridad.