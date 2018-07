Rafael Nadal no jugará en el torneo de Buenos Aires

"Tengo que anunciar una noticia que me llena de tristeza, que es que no podré estar en Buenos Aires porque por la lesión en la espalda no he podido entrenar aún desde el Abierto de Australia", explicó el número uno del mundo en un vídeo que publicó en su página de Internet.



"Asimismo hoy a la mañana sufrí un virus estomacal que no me ha permitido entrenar y he tenido que retrasar todo. Estamos a tres días vista del inicio del torneo y sin haber entrenado ni un día en pista desde Australia, se me hace imposible realizar una preparación adecuada para competir en un torneo tan importante como el de Buenos Aires", añadió Rafa con notoria tristeza.



Rafa Nadal, que en este 2014 ganador del torneo de Doha y finalista en Melbourne continuó: "Lamentándolo mucho tengo que tomar esta triste decisión. Lo siento mucho por todos los seguidores, los organizadores del torneo que me habían invitado y por mi que me daba mucha ilusión volver a Buenos Aires".



"Argentina es un país al que quiero mucho y el año pasado viví una experiencia muy bonita en Buenos Aires. Espero volver pronto al país y lo siento, nuevamente", fueron las últimas palabras del mallorquín.



El torneo de Buenos Aires se jugará desde este lunes sobre arcilla en el Buenos Aires Lawn Tennis y repartirá 567.760 dólares en premio.