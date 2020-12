La Oficina de los Derechos Lingüísticos de Baleares también actuará si se discrimina el castellano

Baleares presenta de forma oficial su Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que pretende garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Por ello, Onda Cero ha entrevistado a la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior. "Se conocen casos de personas que, por el simple hecho de hablar en catalán, no ha sido atendida, por ejemplo, en una tienda. Yo no conozco a nadie que no haya sido atendida por hablar en castellano pero, si se diera el caso, también actuaríamos para conseguir que puedan ejercer sin presiones sus derechos lingüísticos", explica Beatriu Defior.