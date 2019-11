Miles de manifestantes se congregan en Palma con motivo del 25N

Miles de personas se han congregado este lunes en plaza España convocadas por Moviment Feminista de Mallorca para atender a la manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujer bajo el lema 'Aturem el terrorisme masclista'.

Los manifestantes han empezado pasadas las 19.15 horas de la tarde un recorrido que pasará por las avenidas de Palma y terminará en la plaza de la Reina, donde la organización ha preparado un escenario y una pantalla para la lectura del manifiesto.

Durante el trayecto se ha podido escuchar 'No son muertas son asesinadas', así como leer en carteles las frases 'Som les tancades en Cies', 'Som les Desaparegudes', 'De camino a casa quiero ser libre no valiente', 'Tu heteropatriarcado me heterroriza' o 'Contra las violencias machistas ni una menos'.

Según ha contado la portavoz del Moviment Feminista de Mallorca, Sandra Serra, a Europa Press, la sociedad debe "parar el terrorismo machista" y desde el nivel político, actualizar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 e incorporar el Convenio de Instambul, que abarca todas las violencias contra las mujeres.

"Se deben incorporar todas las violencias contra las mujeres", ha manifestado Serra, que ha explicado que "no toda la violencia de género se ejerce desde una relación de pareja o sentimental", por lo que se deben incluir en los tratados y normativas españolas "todas las violencias ejercidas contra las mujeres". "Cualquier abuso o discriminación es violencia de género", ha lamentado.

Serra ha explicado que el Código Penal "no recoge la violencia sexual", por lo que se está estudiando la eliminación del delito de abuso sexual, quedando todo englobado en el de agresión o violación. "Desde el gobierno dicen que hay un grupo de trabajo que está en marcha, por lo que esperemos que se haga efectiva lo más rápido posible", ha comentado la portavoz.

Serra ha recordado que ya son 1.028 las mujeres víctimas mortales de violencia machista desde 2003 y ha lamentado el caso ocurrido este lunes en Canarias, por lo que una joven de 26 años ha fallecido supuestamente asesinada por su marido en su domicilio. Con ella, ya son 52 las víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año.

En la manifestación se han podido ver a diferentes líderes políticos como la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez; la consellera de Hacienda y Relaciones Públicas, Rosario Sánchez y el conseller de Modelo Económico Turismo y Trabajo, Iago Negueruela.

También se han dejado ver el líder de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera o la diputada socialista Silvia Cano, entre otros.