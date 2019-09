Las hoteleras, las más afectadas por huelga de kellys en Pitiusas, según CGT

Las grandes cadenas hoteleras serán las más afectadas por la huelga convocada por las limpiadoras y camareras de piso, las ‘kellys’, para este fin de semana en Ibiza y Formentera, según la previsión que hacen desde el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT).



El secretario general de CGT en las Pitiusas, Rafa Sánchez, ha explicado que gran parte de las plantillas de estos establecimientos se están sumando al paro, que comenzará esta medianoche y celebrará mañana a partir de las 8.00 horas piquetes informativos en los hoteles de Platja d’en Bossa, en Sant Josep, y en Port des Torrent, en Sant Antoni.



Sánchez ha añadido que las trabajadoras que más se están adhiriendo son las fijas-discontinuas, porque tienen “más estabilidad y garantías de que no tendrán represalias”, mientras que a las temporales “se les está amenazando” de que no volverán a ser contratadas, ha denunciado.



En total, entre 7.000 y 8.000 limpiadoras y camareras de piso están llamadas a la huelga, que según Sánchez “es un hito histórico” en España, porque es la primera vez que se lleva a cabo un paro convocado por las trabajadoras, sin el apoyo de sindicatos como CCOO y UGT, y con la única ayuda de CGT.



Asimismo, ha recordado que dos abogados velarán por que se cumplan los derechos de las trabajadoras en huelga, que perderán entre 80 y 100 euros por día.



La manifestación, que arrancará el domingo a las 19.30 horas en el Parque de la Paz de Ibiza, cerrará el paro convocado para reivindicar que se cumpla la Ley de Prevención Riesgos Laborales Seguridad y Salud, ya que desde CGT denuncian que “no se desarrolla según la normativa”, provocando problemas físicos y problemáticas sociales como “burnout o mobbing”, además de problemas de acoso de género.



Las negociaciones con los hoteleros “están rotas”, ha añadido el secretario general de CGT, para quien la patronal “está perdida” con esta huelga, que según ha apuntado, es la primera en el sector de hostelería de las Pitiusas en los últimos 30 años.



Por su parte, los hoteleros de Ibiza aseguran que afrontan la huelga con “resignación cristiana”, según ha manifestado el gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), Manuel Sendino.



El gerente también ha descartado que, a falta de unas horas para la primera jornada de huelga, se pueda llegar a una acuerdo.



Al ser cuestionado por cuántas trabajadoras secundarán el paro, ha asegurado que es “una incógnita” y no se conocerá hasta este sábado.



En relación a las peticiones de las camareras de piso, el gerente de los hoteleros señala que reclaman una modificación del convenio, “algo que no está en nuestras manos y ya se lo hemos trasladado”, ha dicho.