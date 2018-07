MÉS denuncia que el empresario que supuestamente financió la sede de PP fue adjudicatario de 70 millones de obra

MÉS ha denunciado este lunes que Bruesa, la empresa de Antonio Pinal, quien supuestamente ayudó a comprar la sede del PP de Baleares, según declaró el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la comisión de Son Espases, resultó adjudicataria en las islas de diferentes contratos por valor de 69,82 millones de euros.



Así lo han anunciado el portavoz de MÉS en la Cámara, Biel Barceló, y el diputado econacionalista Miquel Àngel Mas, quienes han detallado que Bruesa realizó diferentes obras públicas entre los años 2003 y 2007, como el aparcamiento de Santa Pagesa (por 12,8 millones de euros), el soterramiento de las vías del tren (29 millones), el desdoblamiento de la variante de Son Ferriol-Camí de sa Síquia (19,98 millones) y la adjudicación de la Conselleria de Sanidad.



Los parlamentarios han explicado que estas adjudicaciones fueron bien a Bruesa directamente, o bien a través de UTE, en una época en la que se compró y reformó la sede del PP balear.



Ante estos "hechos graves y preocupantes", MÉS considera que Bauzá "debe dar explicaciones" y consideran que con la interpelación de este martes en el Parlament "tiene una oportunidad única" para detallar "todo lo que sabe, lo que ha hecho y lo que hará".



"No debe huir, debe dar la cara, necesitamos explicaciones porque es el actual presidente", ha dicho Mas antes de que Barceló reproche que el presidente no haya sabido "desligarse" de la época del PP de Matas.



"BAUZÁ DEBE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN INTERNA Y DEVOLVER EL DINERO"



Barceló también ha criticado que la estrategia de Bauzá sea "tirar pelotas fuera" y ha defendido que la manera de desmarcarse de verdad del PP de Matas sería "abrir una investigación interna, pedir perdón y devolver el dinero en lugar de decir que no estaba y que no sabe nada".



"Es hora de que el presidente dé la cara y explicaciones, de que se desmarque de este comportamiento mafioso del PP, si lo que hace es dar cobertura, es cómplice de este comportamiento mafioso", ha declarado el líder de los econacionalistas.



Preguntado por el hecho de que el comité ejecutivo del PP no haya anunciado todavía que Bauzá vaya a ser el candidato de Baleares, Barceló no ha querido entrar "en el 'tempus' que el PP se marca" si bien ha considerado "significativo" que todavía no haya sido ratificado. "No me extraña que en el PP haya nervios y se planteen si es el candidato", ha espetado.