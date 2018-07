Las matriculaciones de turismos aumentan un 13,9 por ciento en enero en Baleares

Las matriculaciones de turismos se situaron en enero en 1.702 unidades en Baleares, lo que supone un incremento del 13,9 por ciento respecto al mismo mes del ejercicio anterior, según las asociaciones de referencia del sector de la automoción.



Más en concreto, el canal de particulares subió un 19,8 por ciento, con un total de 1.250 unidades, mientras que el de empresas registró incrementos del 44,8 por ciento, con 294. Por último, el canal de alquiladores descendió en enero un 36,3 por ciento, con 158

matriculaciones.



Mientras tanto, a nivel nacional la cifra se situó en 68.118 vehículos, es decir, un 27,5 por ciento más que en enero de 2014, un dato que supone el mayor volumen para un mes de enero desde 2010 y la mayor subida porcentual en 20 años para un mes de enero.



Además, convierte a enero en el decimoséptimo mes de subidas ininterrumpidas en las matriculaciones, lo que no se producía desde el periodo comprendido entre 1996 y 1997.



La fuerte progresión en enero, indican las asociaciones Anfac, Faconauto y Ganvam, se debe especialmente al efecto del Plan PIVE de incentivos a la compra de vehículos.



Sin este plan, "las matriculaciones estarían en otros niveles mucho más bajos", señalan las asociaciones, antes de considerar que el Plan PIVE tiene un "efecto automático" en el incremento de la recaudación, especialmente vía IVA, com muestran los casi 3.000 millones captados en 2014 por este impuesto.



En todo caso, las asociaciones consideran que el mercado automovilístico debería alcanzar cifras cercanas al millón de unidades en el conjunto del año y cifran en 1,2 millones de vehículos la demanda potencial.



Para el director de Comunicación de Anfac, David Barrientos, "el año comienza como acabó el anterior en el mercado de turismos", con crecimiento a doble dígito y por encima del 20%. "El pilar básico de este crecimiento lo constituye el Plan PIVE, que está produciendo un efecto de confianza sobre el consumidor muy elevado", señaló.



Barrientos consideró que este plan "está generando riqueza en la sociedad española", hasta el punto de que las estimaciones apuntan a un impacto del conjunto de estos programas sobre la economía española de 9.000 millones de euros, de los que 4.500 millones corresponden al año pasado.



"A pesar de los fuertes incrementos, el mercado se encuentra todavía lejos de su potencial y alejado del ratio de matriculaciones de otros países de nuestro entorno europeo como Francia o Alemania", señaló, antes de aludir a la importancia de mantener los planes PIVE.



GANVAM Y FACONAUTO.



Para el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, "la prórroga del PIVE 6 está permitiendo continuar con la inercia positiva encadenando ya 17 meses de subidas".



"No cabe duda de que el apoyo de la Administración al sector del automóvil como palanca de la recuperación supone el oxígeno para recuperar el volumen de normalidad de 25 coches vendidos por cada 1.000 habitantes, frente a los 18 que se comercializan actualmente", señaló.



Por su parte, el presidente de la asociación de concesionarios Faconauto, Jaume Roura, se mostró satisfecho por el "buen arranque del año". "Ahora bien, estos buenos resultados se deben, en gran medida, a que los concesionarios hemos seguido adelantando puntualmente a los compradores la ayuda que contempla el PIVE", indic��.



"El esfuerzo que estamos haciendo es enorme, ya que hasta la fecha hemos adelantando unos 90 millones de euros correspondientes a operaciones que serán cubiertas por el PIVE 7, cuando éste esté operativo. Es un tema preocupante, pero confiamos en que se agilice su puesta en marcha", señaló.