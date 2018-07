Matas afirma que pidió trabajo para su mujer "como haría cualquier padre de familia" y niega que encubriese un soborno

En su declaración ante el tribunal del jurado encargado de juzgarle por un presunto delito de cohecho, por el que el Ministerio Público le reclama una multa de 1.000 euros y el comiso de la cantidad que habría recibido como prebenda, Matas ha asegurado que tenía "una gran confianza" con el hotelero ya que "cada año celebrábamos matanzas juntos, mi mujer iba con él en barco y hemos pasado Nocheviejas juntos".

Es por ello que, según ha relatado en el interrogatorio, que continúa en estos momentos, hizo valer su amistad con Ramis para acudir a él y preguntarle: "no tendries treball per a la meva dona?" (¿no tendrías trabajo para mi mujer?).

No obstante, ha precisado que el hotelero "nunca me ha pedido nada", al preguntarle el fiscal si hubo a cambio algún tipo de contraprestación, incidiendo en que Ramis "es un empresario de éxito y sus hoteles son de lo mejor que hay en Mallorca".