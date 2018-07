El juez Castro afirma que a la instrucción "no le queda mucho ya"

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha asegurado que al caso Nóos "no le queda mucho ya", si bien se tomará "el tiempo que necesite la causa", después de que la Audiencia Provincial de Baleares le haya instado a poner fin a las investigaciones de una causa "ya dilatada en exceso y cuya instrucción sería recomendable que fuera ya concluyendo".

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios de comunicación en relación a las consideraciones vertidas en un auto por el tribunal de la Sección Segunda, que consideraba necesario dar paso a la siguiente fase procesal, en la que la Fiscalía Anticorrupción y demás acusaciones deberán determinar definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos como paso previo a su enjuiciamiento.

Al respecto, el magistrado ha señalado que este martes "entró un auto [en el Juzgado] pero no lo he leído a fondo. Me llegó a última hora", ha precisado el juez. Inquirido sobre si en la resolución por la que pondrá fin a la instrucción resolverá si mantiene la imputación de la Infanta Cristina, Castro ha respondido de forma afirmativa.

En el auto de la Sección Segunda, la Sala acordaba que Manos Limpias y Frente Cívico 'Somos Mayoría', promovida por el exdirigente del PCE e IU Julio Anguita, ejerzan sus acciones penales de forma conjunta y bajo la misma representación y dirección letrada en el marco de este procedimiento judicial, alegando que la participación por separado de ambas acusaciones puede dar lugar a dilaciones "indebidas e injustificadas" en una causa "ya dilatada en exceso".

Unas investigaciones que, siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas, prevén llegar a su fin en los próximos meses. Para ello, Castro dictará el conocido como auto de pase a procedimiento abreviado, en el que concretará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

A través de esta resolución, dará pie así a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones para que presenten su escrito de calificación provisional y soliciten la apertura de juicio oral, que el magistrado deberá acordar necesariamente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros coletazos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.