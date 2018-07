El Govern recurrirá la sentencia que anula la subida salarial a cargos de confianza

"Vamos a seguir estudiando la sentencia y a lo largo de la mañana se tomará un decisión, pero creemos que hemos hecho las cosas bien y casi con toda seguridad recurriremos en casación", ha afirmado Gómez en los pasillos del Parlament.



El vicepresidente ha precisado que los servicios jurídicos del Govern están estudiando la sentencia, que "acatan", pero con la que no están de acuerdo, porque el ejecutivo autonómico considera que "no ha habido incremento de sueldos".



En opinión del conseller de Presidencia, en la sentencia se están comparando puestos de trabajo distintos, y que al hacer una valoración final no existen los incrementos salariales indicados.



Según ha explicado Gómez, en la actual legislatura el gabinete de Bauzá cuesta unos 300.000 euros, mientras en la anterior suponía unos 700.00 anuales, lo que supone un ahorro de 1,2 millones de euros en cuatro años.



El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado el recurso de UGT contra el incremento salarial ordenado en julio de 2011 por el Govern para seis cargos de confianza de Bauzá, y lo ha anulado por considerarlo "un despropósito" y una "discriminación arbitraria".