Pedro Horrach interrogará al ex presidente balear un día después que el ex ministro y presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir negara haber sobornado a Matas para construir el hospital de referencia de Baleares

El fiscal anticorrupción de Baleares tomará hoy declaración a Jaume Matas en la cárcel de Segovia sobre la supuesta adjudicación fraudulenta del hospital de Son Espases. Pedro Horrach interrogará al ex presidente balear un día después que el ex ministro y presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir negara haber sobornado a Matas para construir el hospital de referencia de Baleares. Igualmente el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez afirmó, ayer, no saber nada del concurso de Son Espases.

Villar Mir, que declaró ante el fiscal en calidad de imputado, ha negado que el expresidente balear Jaume Matas amañara la adjudicación del hospital Son Espases, un concurso que recayó finalmente en el grupo ACS, cuyo presidente, Florentino Pérez, ha dicho desconocer la operación. Villar Mir ha sostenido ante el fiscal que nunca ha pagado para que le adjudicasen concurso alguno, incluido el del hospital, y ha apelado a su "honradez profesional". Por su parte, el presidente del Real Madrid ha afirmado que no sabe nada de esa adjudicación a Dragados porque él es copropietario del grupo ACS y los asuntos de las empresas que lo conforman los llevan los delegados que se nombran en cada una de ellas.

Por cierto que la constructora OHL ha recurrido la sentencia que a principios de este mes confirmaba la adjudicación del contrato para la construcción y explotación del hospital Son Espases.