Los docentes celebrarán una asamblea urgente este jueves para adoptar "medidas oportunas"

En un comunicado, los docentes han considerado que ahora los centros con proyecto aprobado se seguirán rigiendo por él, si bien los que no lo tienen aprobado, "que son muchos", "no tienen la obligación de aprobarlo".

La Assemblea de Docents llevará a cabo una asamblea hoy a las 18.00 horas en Petra para decidir qué medidas se deben adoptar después de las sentencias que declaran nulo el TIL, así como los autos que hacen una suspensión cautelar del decreto.



No obstante, según dicen, los centros que lo tienen aprobado, pueden volver a hacer los trámites para "desaprobarlo" y hacer uno nuevo "sin TIL". En cualquier caso, en la Asamblea de este jueves los abogados responderán a las diferentes dudas que se plantean.



La Assemblea ha indicado que el cuestionamiento del TIL es uno de los diez puntos de reivindicación que motivaron la convocatoria de huelga indefinida. Además, considera que ahora es un momento de "máxima debilidad" de la Conselleria de Educación y, por ello, "hay que seguir trabajando para conseguir todas las reivindicaciones que en su día pusimos sobre la mesa".