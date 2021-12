Vadillo " el objetivo a corto plazo es meternos en la copa de España "

El Palma Futsal no pasa por su mejor momento. La comprometida situación en liga regular para conseguir la novena plaza y la eliminación en la copa del Rey ha encendido las luces de alarma en el club. Antonio Vadillo está trabajando con el respaldo de José Tirado para levantar la moral de los jugadores y conseguir los objetivos marcados por el club a inicio de temporada. El técnico andaluz tiene focalizado el problema para buscar soluciones urgentes. " Estamos viviendo momentos duros y difíciles pero estamos a un punto del sexto clasificado y el domingo tenemos otra oportunidad. Nos viene faltando acierto de cara a portería desde hace partidos. El jugador si no consigue resultados siempre tiene algo más de presión. Tiramos 42 veces entre los tres palos y el Betis tres. Calidad hay suficiente, no podemos ponernos una venda en los ojos. A principio de temporada la preocupación era el tema defensivo y ya somos el menos goleado de la liga. El problema es que tenemos a Vilela con dos goles, Eloy con uno y Raúl con dos cuando son jugadores ofensivos. Los jugadores ante el Betis lo hicieron todo bien pero no tuvimos acierto. Tengo el respaldo de Tirado y del club pero no basta, lo que hace falta es ganar y ahora el objetivo a corto plazo es meternos en la copa de España. No hay excusas".

El Plama Futsal sigue contando con el apoyo de la afición que cada partido acude al palacio municipal de Son Moix. En el último partido disputado nuevamente la entrada fue de tres mil espectadores a pesar de coincidir con el partido de liga de campeones que disputaba el Barcelona.