Toni Vingut: " La idea es volver al Dakar "

Toni Vingut ya está en Ibiza tras finalizar el Dakar en la sexta posición. El piloto recibió un caluroso recibimiento en el aeropuerto por parte de su entorno más cercano. El ayuntamiento de Vila no quiso demorar el reconocimiento y después de aterrizar el piloto recibió la felicitación del alcalde Marcos Serra. Vingut ya está pensando en la próxima edición y si fuese posible le gustaría cambiar de categoría. " La idea es volver al Dakar en 2024 y si encuentro patrocinadores me gustaría cambiar de categoría y competir en side by side, si no fuese posible lo volvería a hacer en quad ".

Mejor clasificación

Vingut ha salido muy satisfecha del Dakar tras conseguir su mejor clasificación de los últimos cuatro años. El piloto ibicenco ha sumado 65 horas y más de 8.000 kilómetros durante las dos semanas de competición adversa. La climatología adversa ha sido uno de los principales inconvenientes. " Estoy muy contento del Dakar pero ha sido muy duro. Ha llovido muchos días y he pasado mucho frío porque la ropa no se secaba. También estoy contento porque el año pasado sufrí una caída el primer día ". Vingut aprovechó para felicitar los mallorquines Lorenzo Fluxa y Sonia Ledesma, primera mujer balear que ha participado en el Dakar.