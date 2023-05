Tomeu Estelrich: "Si el Baleares desciende no podríamos ascender"

El Santanyi está muy pendiente del Atlético Baleares porque en el caso que los blanquiazules desciendan el ascenso a segunda federación no sería posible. El presidente del club, Tomeu Estelrich, espera que ambos equipos consigan sus objetivos y no haya ningún problema." Estamos con la motivación y con ganas además de la pequeña ventaja que llevamos del partido de ida. Es muy largo poder llegar a segunda federación. Es una pena pero si el Baleares desciende no podríamos subir. Espero que no pase y se salven y nosotros podamos tener el premio. Ya tenemos acordado seguir como filial la próxima temporada. El Baleares se ha complicado en las últimas jornadas y creo que será posible. Soy optimista.

Planificación en el aire

Tomeu Estelrich tiene aparcada la planificación para la próxima temporada con tantos frentes abiertos. Cuando sepa la categoría en la que competirán empezará a trabajar. "Tenemos muchas cosas en el aire y no hemos diseñado nada. En función de lo que pase trabajaremos de una manera u otra. Ahora llevo un par de días que no duermo porque nos pagan los viajes pero la Penya Independent nos ha puesto el sábado y nos tendremos que pagar el viaje"