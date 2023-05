Tirado: "Tendré que vender jugadores para pagar las primas de Champions"

A José Tirado no le salen los números. El director general del Palma Futsal pactó primas por el título de Champions pensando que nunca se vería en ese escenario. La realidad tras derrotar en los penaltis al Sporting de Portugal ha provocado que Tirado tenga que hacer efectivas los premios pactados con los jugadores sin recibir ninguna compensación económica de la Uefa, Esto es lo más maravilloso que nos ha pasado pero es una ruina. La Uefa no nos da nada por el título y nosotros tenemos grandes premios con lo jugadores que las pones pensando que no vas a tener que pagarlas. Vamos a tener que vender jugadores para pagar las primas de Champions ".

Renovación de Barrón.

Tirado ha confirmado la renovación Carlos Barrón tras el título de Champions. El guardameta tenía una cláusula de renovación en su contrato que ahora le permite seguir una temporada más. El club también ha realizado una propuesta a Tomaz para que el brasileño siga vinculado al club. El director general también tiene previsto ampliar el contrato de Muller lo antes posible." Carlos tiene una cláusula re renovación por número de partidos y por ganar algún título. Entendemos que tenemos que tiene que retirarse aquí. Tomaz tiene una propuesta pero de momento no se ha decidido ".

El Palma Futsal sigue con la máxima ambición y ahora quiere cerrar la temporada consiguiendo el título de liga si fuese posible,