Stankovic: "Si me llama el Mallorca voy andando"

Jovan Stankovic tiene plena confianza en el Real Mallorca. El exjugador del conjunto bermellón reside en la isla y sigue muy de cerca al conjunto dirigido por Javier Aguirre. El sábado estará en el Metropolitano convencido que los isleños tiene calidad para poder puntuar. "He vistos los partidos del Mallorca y lo que veo es que fuera juega mejor que en casa. Perdió dos puntos en Vallecas y el partidazo en San Sebastián. Es un equipo capaz de ganar en cualquier campo. El Mallorca juega mejor sin presión como el día del Barcelona y Valencia hizo méritos para llevarse los tres puntos, y sufrió ante Getafe porque no fue el resultado deseado. No rechazo sacar un buen resultado en Madrid, se puede sacar algo. Cada partido es diferente y con algo más de suerte podemos sacar un resultado positivo. Los próximos cuatro partidos son importantes. El día del Getafe

Dos años en el Atlético de Madrid

Stankovic jugó dos temporadas en el Atlético de Madrid. Luis Aragonés confió en el centrocampista para afrontar el reto en segunda división. "Estuve el año del infierno con Luis Aragonés y ascendimos, luego en primera jugué menos. Fueron dos años maravillosos en Madrid aunque fueron difíciles".

Vive en Mallorca

Jovan Stankovic está residiendo en la isla desde el pasado verano pendiente de volver a entrenar. Al exfutbolista del Real Mallorca le gustaría formar parte del club aunque es consciente que es muy complicado que entre a formar parte del organigrama que dirige Pablo Ortells. "Si me llama el Mallorca voy andando. Estoy viviendo en Palma desde el verano y la idea es quedarme aunque nunca se sabe. Entrar en el Mallorca es muy complicado".