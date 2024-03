Sansó: "Si Horrach es presidente de la federación Balear me gustaría seguir con él"

Pep Sansó no se presentará como candidato a la presidencia de la federación balear de fútbol cuando se convoquen elecciones. Sansó tiene previsto seguir vinculado a la federación balear si Jordi Horrach se convierte en el nuevo presidente de la balear. "Una decisión como esta no es por un motivo. Cuando eres presidente estás más lejos de la gestión y más centrado en la representación. Me hace ilusión el trabajo del día a día, creo que hay gente que puede representar mejor que yo a la federación. Con Jordi Horrach he estado muy cómodo los últimos dos años y si se presenta y es presidente me gustaría seguir con él. No tengo la intención de irme a ningún lugar. Soy el director de la comisión de formación de la federación española y el día que deje de ser el presidente de la federación balear no tendré este cargo".

Federación española y elecciones en la Balear

Pep Sansó lamenta la imagen que está dando la federación española durante los últimos años. El presidente de la balear espero que las cosas mejoren en el futuro. Sobre las elecciones está pendiente del Govern Balear para convocar elecciones. "Si el Govern Balear nos dice que hay que convocar elecciones lo haremos al día siguiente. La verdad es que la gestión de la federación española durante seis años haya terminado de esta forma es triste". Sansó ha confirmado en Onda Cero Mallorca que la federación Balear incorporó a una trabajadora de la federación española que estaba en el departamento de presidencia durante la etapa de Rubiales. "La federación Balear incorporó a una trabajadora mallorquina de la que estoy muy contento y lo volvería a hacer. Estaba en presidencia y dejó la española porque las circunstancia la llevaron a volver a Mallorca".