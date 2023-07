Rudy Fernández: "El sueño de mi padre era que acabase mi carrera en una olimpiada"

Rudy Fernández visualiza el final de su carrera deportiva en los juegos olímpicos de Parús. El jugador de 38 años seguirá un año más en el Real Madrid y con ilusión prepara el próximo mundial de baloncesto que empezará el próximo 26 de agosto." Es uno de mis objetivos. Estoy agradecido al Real Madrid por darme un año más y poder cumplir uno de los sueño de mi padre que era que acabase mi carrera en una olimpiada. Llego al mundial con la misma ilusión que me genera estar con la selección. Es complicado repetir lo que hemos conseguido. Somos un equipo que tiene las bases pero tiene que seguir. Ahora hemos sido campeones en sub´19 y esa trancisión pueda ir a mejor. en el presente y futuro. Vamos a intentar sentirnos orgullosos de que hemos competido".

Campus en Mallorca

Rudy sigue siendo fiel a su cita con su campus y antes del mundial vuelve a estar presente en el Puerto de Pollensa con 200 niños a lo largo de una semana. El jugador mallorquín convive en el hotel disfrutando de cada momento. "Muy contento de estar un año más en el campus. En Campanet empezó un poco todo y aquí seguimos. Siempre he sido muy niñero y espero seguir con el Campus cuando me retire. Paso una semana de mis vacaciones en este campus y me hace ilusión ver a mi mayor empezar empezar a jugar con la pelota"