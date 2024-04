Los presidentes del fútbol balear sorprendidos con su federación

Los presidentes del Poblense, Miquel Molondro, Madre Alberta Atlético, José Mateo, y del Sporting Mahonés, Manolo Rojo, se han mostrado sorprendidos con las declaraciones realizadas ayer por Fausto Oviedo en Onda Cero afirmando que los responsables de la federación Balear de fútbol han negociado la venta del local del comité territorial de árbitros por 300.000 mil euros ejecutando un alquiler con opción de compra en el caso que Jordi Horrach gane las elecciones. Molondro admite que no tenía ninguna notificación de la federación balear de fútbol. "No tengo constancia que nos lo haya comunicado. Me sorprende. El presidente supongo que sabrá lo que tiene que hacer".

Sporting Mahonés y Madre Alberta

El presidente del Sporting Mahonés, Manolo Rojo, tampoco tenía ningún conocimiento del movimiento realizado por la federación Balear de fútbol. "A día de hoy no sé nada. Creo que deberíamos saberlo, me he quedado sorprendido por no saberlo"

Por su parte, José Matheo, presidente del Madre Alberta Atlético, no tiene información sobre la posible venta del local del comité territorial de árbitros. "No sabía nada, en principio, los clubes deberían estar informados, tampoco sé la normativa con la que se rige pero al ser un detrimento patrimonial de la federación como en cualquier empresa deberíamos saberlo"