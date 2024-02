Pablos Ortells: "El objetivo es estabilizar al Mallorca para poder aspirar a muchas más cosas"

El Real Mallorca ha ampliado contrato a Pablo Ortells hasta 2027. El director deportivo del club se muestra agradecido a los responsables de la entidad por la confianza depositada y espera que el Real Mallorca siga creciendo. "Me siento muy agradecido al presidente, la propiedad y al Mallorca por esta oportunidad que brindaron hace casi cuatro temporadas. Muy contento y orgulloso de este proyecto que iniciamos y estamos haciendo crecer. Cuando llegamos el inicio no fue sencillo con la pandemia que casi no podíamos ni volar. Muy contento de la evolución con el ascenso directo de segunda. Ahora el objetivo es estabilizar el club en primera división para que en un futuro podamos aspirar a muchas más cosas".

Ilusionado con la copa de Rey

Ortells es consciente de la ilusión que está generando la posibilidad de disputar la final de la copa del Rey. El Real Mallorca jugará el próximo 27 de febrero la vuelta de las semifinales en San Sebastián ante el la Real Sociedad con el cero a cero de la ida. "La eliminatoria está abierta y lucharemos por estar en la final. En el club, jugadores y afición hay mucha ilusión con jugar la final de copa"

Cantera

Ortells tiene el objetivo de seguir trabajando con la cantera para que lleguen al primer equipo futbolistas formados en Son Bibiloni. El director deportivo ha destacado la evolución del guardameta Leo Román, cedido al Oviedo. "El objetivo final es nutrir jugadores al primer equipo formando a jugadores. Hemos profesionalizado a los entrenadores y coordinadores para que estén pendientes de la mejora".