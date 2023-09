Ortells en Onda Cero: "Tenemos plantilla para seguir en primera división"

Pablo Ortells cree que los resultados es una cuestión de tiempo. El director deportivo del Mallorca confía plenamente en la platilla que ha confeccionado el club."La plantilla la tenemos cerrada. La baja de Raíllo y siempre trastoca las lesiones. Es nuestro capitán. Ha llegado Nastasic que conoce la plantilla.Es una cuesión de tiempo. Hay que tenemos tranquilidad porque el equipo está trabajando para compenetrarse. Estamos en primera división y bsomos conscientes que es cualquier rival te pone las cosas difíciles. Tenemos plantilla para seguir en primera división"

Kan In Lee

Ortells sigue pensando que la salida de Kang In Lee ha sido un buen negocio para todas las parte. Está convencido que con los nuevos refuerzos Aguirre tiene diferentes variantes para confeccionar el once."El entrenador tiene recursos para que los utilice como crea conveniente. Hay que entender a los jugadores cuando llegan estas propuestas y es una buena operación para todas las partes"

Renovación

El Real Mallorca podría proponer la renovación en breve a Pablo Ortells aunque para el director deportivo no es un tema urgente. El director deportivo del Mallorca no descarta ir al mercado de invierno si fuese necesario. "No es prioritaria mi renovación. Hemos estado muy liados para tratar este tema. El Mallorca va al límite pero si es necesario fichar en invierno lo miraremos"