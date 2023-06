Ortells en Onda Cero: "El Mallorca no tiene necesidad de vender"

Pablo Ortells está pendiente del mercado de fichajes sin prisa para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. El director deportivo del Mallorca no asegura la venta de Kang In Lee aunque reconoce que hay ofertas por el futbolista coreano. La estabilidad económica de la entidad le permite escuchar sin precipitarse." No voy a hablar de cláusulas, si el míster dijo 30 millones de euros no va mal encaminado. Estamos muy contentos con Kang y el Mallorca no tiene la necesidad de vender. Ahora es hablar por hablar sobre lo que puede pasar a 30 de junio, julio o agosto. La temporada pasada no vendimos a Kang y hemos seguido funcionando gracias al trabajo de muchas personas. El Mallorca está saneado y puede subsistir sin vender"

Seguir en primera división.

El director deportivo del Mallorca no cambia su discurso y sigue hablando de seguir sumando años en primera división. Pablo Ortells quiere seguir creciendo con los pies en el suelo. "Estamos trabajando para dar continuidad a un proyecto y lo importante es seguir en primera división"

Ortells no es partidario de hablar de jugadores aunque es consciente que Javier Aguirre desveló en México el interés por César Montes."No hablo de nombres y durante el verano iremos viendo.A día de hoy no hemos firmado ningún jugador".

El Real Mallorca ha comunicado la renovación de Jaume Costa y Ortells no descarta invertir en jugadores para el fútbol base que desde el filial puedan dar el salto al primer equipo.