Ortells: "En el Mallorca estamos contentos con Javier y seguiremos con Javier"

Pablo Ortells tiene claro que el trabajo de Javier Aguirre está siendo bueno. El director deportivo del Real Mallorca valora de forma muy positiva la labor del técnico estando a ocho puntos alejado del descenso y clasificado para la final de la copa del Rey, no obstante, es partidario de cerrar los acuerdos cuando finalice el curso. "Nosotros tratamos de ir día a día y conseguir los puntos que nos den la permanencia. Tratamos de competir cada partido estemos a cinco o a ocho puntos y al final de liga veremos donde estamos. El entrenador está haciendo un buen trabajo y seguirá teniendo el respaldo del club. Muchas veces un cambio de entrenador no te da lo que buscas. Estamos contentos con Javier y seguiremos con Javier. El trabajo está siendo bueno. A día estamos contentos y cuando finalice la temporada tomaremos la mejor decisión para el Mallorca. En el tiempo que lleva con nosotros Javier lo está haciendo bien"

Renovaciones y la portería

Ortells no tiene prisa por cerrar las renovaciones de Nastasic, Antonio Sánchez o Dani Rodríguez. El director deportivo del Mallorca también es consciente que deberá tomar una decisión el próximo verano con los guardametas Rajkovic, Greif y Leo Román porque es complicado que los tres formen parte de la plantilla. "Tratamos de dar normalidad a las cosas. En el fútbol no puedes dar las cosas por cerradas cuando se anuncian, si un jugador se compromete con otro equipo será que no quiere estar en el Mallorca. En la portería tenemos tres grandes porteros y tomaremos la mejor decisión para el Mallorca.

Europa League

Pablo Ortells está ilusionado con la posibilidad de ganar la copa del Rey el próximo 6 de abril y jugar la Europa League. En estos momentos no le preocupa el desgaste que representaría jugar jueves y domingo si el equipo derrota en Sevilla al Athletic Club de Bilbao. "No me preocupa en absoluto y si vamos a Europa haremos la mejor plantilla posible para competir. Lo firmo"