Oltra: " Los jugadores importantes me decían que Marco tenía que venir y jugar más "

José Luis Oltra no olvida el debut de Marco Asensio con el Mallorca. El actual técnico del AEK Larnaca recuerda a futbolista mallorquín con cariño y se alegra que esté atravesando un gran momento con la selección española en el mundial de Qatar. " Marco siempre es especial. Era juvenil de segundo año. Recuerdo que los jugadores importantes con Aouate, Nunes, Martí o Antonio López me decían que venir y jugar más porque era muy bueno. Hablé mucho con él y le dije que tuviese calma que iba a jugar en primero, si le decías que no jugaba esperaba, que le decías que tenía que ir con el filial o juvenil seguía destacando ".

Futuro

Oltra recuerda las llamadas recibidas después de su debut y en estos momentos espera que tome la mejor decisión teniendo en cuenta que finaliza contrato el próximo 30 de junio. "Reconozco que le hubiese hecho un buen contrato cuando debutó. Me llamaron de grandes equipos para preguntarme. Nunca había visto un jugador con ese talento a su edad. Ahora tendrá que tomar una decisión importante para su futuro. Ahora va a poder elegir ".