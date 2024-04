Oliver": "La careta es para demostrar el cariño de la afición del Mallorca a Abdón"

El Moviment Mallorquinista repartirá 5000 caretas de Abdón Prats en las horas previas al partido que jugará el Real Mallorca en Son Moix ante el Real Madrid. El presidente del Moviment, Sebastià Oliver, ha reconocido en Onda Cero que la intención es animar al delantero de Artá que se quedó sin jugar la final de la copa del Rey ante el Ahtletic Club de Bilbao. "Nosotros no tenemos ninguna intención de entrar en ninguna polémica. Es una forma de demostrar a Abdón el cariño y reconocimiento que tiene de todo el mallorquinismo de una forma original. A partir de las cuatro de la tarde en la cafetería de Son Moix repartiremos las caretas para que se la pongan cuando quieran pero en el minuto nueve que se la pongan."

Aguirre

Javier Aguirre lamenta que Abdón Prats no tuviese la oportunidad de jugar la final de la copa del Rey. El técnico del Mallorca reconoce que las circunstancias del partido con las lesiones de varios defensas le llevó a tomar la decisión de no contar con el delantero mallorquín. "Le dije que es la esencia del Mallorca y el ídolo de la afición. Decidí jugar con Larin que lo compramos por 10 millones de euros y Muriqi. Le dije que merecía jugar pero cuando hago el cambio de Radonjic paso a jugar con un punta y Abdón con dos puntas juega muy bien pero con un punta ya no me entraba. Cuando veo que se agotan los cambios me acerco y le dije que me dolía en el alma y me dijo que no me preocupase. Prioricé el equipo, son cosas que te duelen en el alma pero por llegar a los penaltis me la comí yo. Abdón es un ser humano encantador"