Muriqi. "Ojalá pueda cumplir el sueño de ganar la copa con el Mallorca"

Vedat Muriqi volvió a ser decisivo con el gol en periodo de prolongación ante el Rayo Vallecano que deja al Real Mallorca con un colchón de seis puntos con el descenso que marca el Cádiz. El delantero Kosovar fue titular tres meses después y Aguirre no dudó en mantenerlo durante todo el partido. En RadioEstadio de Onda Cero reconoció que ha sido complicado el periodo de baja. "Lo he pasado muy mal con la lesión de gemelo durante tres meses. Ha sido difícil aguantar mentalmente pero gracias a mi experiencia lo he llevado bien y para un delantero volver con gol no puede pedir más. Ha habido partidos que nos ha faltado suerte porque jugando bien no hemos podido ganar. A mi me importa más tres puntos que jugar bien. Ahora estamos más tranquilos pero hay que seguir porque todavía queda mucho".

Copa del Rey

Muriqi está muy ilusionado con la posibilidad de clasificar al Real Mallorca para la final de la copa del Rey. El delantero Kosovar ha vuelto a recordar el sueño que persigue desde que llegó a la isla. Los isleños jugarán el próximo 27 de febrero el partido de vuelta de copa en San Sebastián tras empatar a cero en Son Moix. "La vuelta será como una final porque empatamos cero a cero en la ida. Tenemos a la R. Sociedad antes en liga y quiero ganar para estar más tranquilo y poder ir a la copa con la cabeza limpia. Será como una final y puede pasar de todo. Ya conocemos a la Real Sociedad con una gran afición pero todo puede pasar y cuando llegué dije que es más fácil ganar la copa que la liga. Para mi es un sueño ganar la copa con el Mallorca y ojalá pueda cumplirlo".

Disfraz de Pirata

Muriqi suma 25 goles con el Mallorca y se va acercando a Samuel Eto´o que alcanzó los 54. El delantero es un ídolo para la afición y el pasado viernes acudió disfrazado de Pirata al colegio de su hija. "En en carnaval del colegio de mi hija me disfracé y me estuve con los niños. Cada día me piden fotos cuando llego mis hijos al cole me hacen el movimiento de pirata. Estoy muy a gusto y feliz para dar todo lo que pueda".