Muriqi: " Aunque paguen la cláusula no me iré "

Vedat Muriqi se gana a la afición dentro y fuera del terreno de juego. El delantero del Mallorca ha cerrado el debate en Radioestadio de Onda Cero sobre la posibilidad de dejar la isla durante el mercado invernal o el próximo verano. " Aunque paguen la cláusula no me iré. Lo siento por Pablo Ortells. Estaré aquí hasta que me muera ". Muriqi se ha convertido en una pieza clave para el conjunto dirigido por Javier Aguiire con ocho goles de los catorce que ha marcado su equipo. El ariete Kosovar ya fue clave la pasada temporada desde que llegó en el mercado invernal para que los isleños pudiesen conseguir la permanencia en primera división. El Mallorca pagó en torno a los 9 millones de euros por el 50% a la Lazio.

Carismático al nivel de Eto´o

Muriqi tiene muy presente la historia del club y espera poder un referente en la la isla como consiguieron jugadores como Sameul Eto´o, Dani Güiza, Aduriz o Pierre Webó. El delantero de 28 años reconoce que está viviendo el mejor momento deportivo de su carrera y también a nivel personal. En un futuro no descarta abrir un restaurante. " Llevo siete meses y es muy pronto para decir que soy un ídolo como Eto´o, Güiza, Webó o Aduriz. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque la gente me ama y no me dejan pagar cuando voy a algún sitio ". El máximo goleador del conjunto isleño se toma con buen humor las bromas de Aguirre que dijo en tono irónico en Onda Cero que " con lo feo que es Muriqi y lo que le queremos". Muriqi salió al paso afirmando que "soy feo pero un poco atractivo, si abro un bar le pondré Pirata ".

El Mallorca llega al parón por el mundial situado en la zona media de la clasificación con 19 puntos, ocho por encima de los puestos de descenso. Los isleños cerrarán el año en Getafe con las bajas de Valjent y Galarreta por sanción. El club está trabajando para mejorar la plantilla si surge la posibilidad. La prioridad es un centrocampista de creación que aporte experiencia y calidad.