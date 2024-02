Miguel Santandreu "Me expulsa después de decirme que Mallorca es parte de España y tengo que hablarle castellano"

Miguel Santandreu desmiente a Laura Santos. El técnico del Petra alevín ha dado su versión después de escuchar en Onda Cero a la árbitro del comité territorial en Baleares argumentando que la expulsión de debió a un comportamiento incorrecto sobre el terreno de juego y en ningún caso por dirigirse a ella en catalán. "Considero que me expulsa por decirme que Mallorca y es parte de España y tengo que hablarle castellano y que es una falta de respeto. Yo le digo que la falta de respeto es suya por querer que le hable castellano y me expulsa. Seguramente, hice mal en protestar y si le molestó le pido disculpas, pero después todo viene porque no quise cambiar el idioma, si me lo hubiese pedido bien hubiese cambiado. No me gusta ser foco de atención ni ser protagonista".

Laura Santos explicó que "el entrenador reitera su comportamiento inadecuado en el terreno de juego diciendo que es una vergüenza porque entiende que no pito una mano. Le dije que no pienso tolerar falta de respeto y en ningún momento le pido que hable castellano a su delegado. Tengo total respeto a cualquier idioma. Decidí amonestarlo porque continuó gesticulando y protestando. Sigue protestando diciendo que soy muy mala y que va a hacer lo que me da la gana, decido sacar la segunda amonestación y en ese momento me dice que estoy en Baleares y debo hablar catalán. La segunda amarilla es por la conducta en todo momento."

Comité de competición

El comité de competición de la federación balear de fútbol sigue sin pronunciarse a la espera de conocer todos los detalles que sucedieron el pasado 10 de febrero y una vez haya escuchado a todas las partes. El comité territorial de árbitros con su presidente a la cabeza, Tomeu Riera Morro, está muy molesto y espera que el entrenador sea sancionado. El Petra sigue defendiendo a su entrenador después de emitir un comunicado el pasado domingo donde hace hincapié a lo reflejado en el acta del partido para el comité le retire a segunda amarilla "Al rogarle que se dirija a mi en castellano, perpetua en su dialecto llegando a comprender ciertas faltas de respeto, sin conseguir que cese, decido expulsarlo"